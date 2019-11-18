На першому етапі Кубка світу виступлять сестри Семеренко, Джима, Меркушина й Підгрушна

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак спрогнозував склад жіночої української команди на перший етап Кубка світу. Перший етап стартує 29 листопада в Естерсунді (Швеція).

Бринзак в інтерв'ю biathlon.com.ua заявив, що поки не володіє точною інформацією щодо складу жіночої команди.

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Поки інформації немає. Можу спробувати спрогнозувати: Валя і Віта Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина – особливо, з огляду на наявність у програмі відразу трьох естафет.



Також довела своє право Дарія Блашко. Ну і, беручи до уваги п'ять гонок за участю жінок на етапі, розумно взяти запасну. Швидше за все, це може бути Олена Підгрушна,

– сказав Бринзак.

Також Бринзак вважає, що до складу збірної України може потрапити Надія Бєлкіна.

Спорт 24 писав, що вже став відомий календар Кубка світу з біатлону сезону-2019/20 та чемпіонату світу-2020, який відбудеться в італійському Антхольці.