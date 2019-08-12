На поєдинку Ломаченко – Кемпбелл очікується аншлаг

На бій українця Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбелла продані усі квитки. Сам поєдинок відбудеться 31 серпня у Лондоні.

Відповідну інформацію озвучив промоутер Едді Хірн. Він представляє інтереси Люка Кемпбелла.

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Now officIally SOLD OUT for #Lomacampbell - going to be a big night @TheO2 August 31 pic.twitter.com/4DxrpAqsSW — Eddie Hearn (@EddieHearn) August 12, 2019

При цьому квитки на бій коштували від 2300 гривень і до понад 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Кемпбелл прийме O2 Arena. Це багатофункціональна спортивно-розважальна споруда у Лондоні, яка здатна прийняти до 20 тисяч глядачів. Арена є мультифункціональною. Там проходять різні культурні та спортивні заходи. На літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх Арена приймала змагання зі спортивної гімнастики, півфінали та фінали з баскетболу та баскетболу на інвалідних візках. З 2009 року на арені відбувається підсумковий тенісний турнір ATP.