На поєдинку Ломаченко – Кемпбелл очікується аншлаг
На бій українця Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбелла продані усі квитки. Сам поєдинок відбудеться 31 серпня у Лондоні.
Відповідну інформацію озвучив промоутер Едді Хірн. Він представляє інтереси Люка Кемпбелла.
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При цьому квитки на бій коштували від 2300 гривень і до понад 20 тисяч гривень.
Нагадаємо, бій Ломаченко – Кемпбелл прийме O2 Arena. Це багатофункціональна спортивно-розважальна споруда у Лондоні, яка здатна прийняти до 20 тисяч глядачів. Арена є мультифункціональною. Там проходять різні культурні та спортивні заходи. На літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх Арена приймала змагання зі спортивної гімнастики, півфінали та фінали з баскетболу та баскетболу на інвалідних візках. З 2009 року на арені відбувається підсумковий тенісний турнір ATP.
Нагадаємо, на кону поєдинку Ломаченко – Кемпбелл стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Перші два належать Ломаченку, а титул WBC в легкій вазі є вакантним після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.