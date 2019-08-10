На стадіоні суперника "Маріуполя" у Лізі Європи обвалився дах: фото

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Обвалення трибуни стадіону АЗ
Обвалення трибуни стадіону АЗ / twitter.com/AZAlkmaar

Матч "Маріуполя" у лізі Європи опинився на межі зриву. Все через дах на стадіоні АЗ, який обвалився на трибуни.

Впало перекриття центральних трибун стадіону AFAS, де і виступає АЗ. Повідомляється, що внаслідок обвалу було пошкоджено самі трибуни.

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На щастя, обійшлося без постраждалих, адже на стадіоні у той час не було людей.

Варто додати, що цей стадіон має прийняти матч АЗ – "Маріуполь". Гра третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи запланована на четвер, 15 серпня. Однак де тепер відбудеться матч – поки невідомо.

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Теги: Новини Спорту Ліга Європи ФК Маріуполь Нідерланди Спорт Футбол
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