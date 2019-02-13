На якому боліді Red Bull боротиметься за титул у Формулі-1: фото новинки

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На якому боліді Red Bull боротиметься за титул у Формулі-1: фото новинки

Стайня Red Bull Racing презентувала свій болід RB15. Саме на ньому Макс Ферстаппен та П’єр Гаслі боротимуться за титул у новому сезоні Формули-1.

Болід отримав візуально нову ліврею. На ній більше червоних елементів. Натомість повністю прибрали жовтий колір, який був попереднього сезону.

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Щодо технічного оснащення, то авто отримало новий двигун. Замість Renault тепер команда виступатиме на моторах від Honda.

Варто зазначити, що Red Bull свій болід представляла на трасі в Сільверстоуні лише через декілька годин після того, як тут своє авто для Формули-1 представили їх головні конкуренти з Mercedes/

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Теги: Спорт Формула-1 Red Bull
Джерело: 24 Канал
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