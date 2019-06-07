Надаль без проблем обіграв Федерера та вийшов у фінал Ролан Гаррос

Визначився перший фіналіст Ролан Гаррос 2019. Ним став іспанський тенісист Рафаель Надаль. Він у півфіналі обіграв швейцарця Роджера Федерера.

Матч виявився доволі довгим – майже 2,5 години. Але особливої боротьби не вийшло. Надаль вже у другому геймі оформив брейк. Правда Федерер згодом його відіграв. Але одразу після цього знову програв, у підсумку віддавши перший сет.

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Натомість у другому сеті вже Федерер був попереду 2:0. Але швейцарець знову двічі програв свої подачі, і Надаль виграв другий сет.

Ще легший для іспанця був третій сет. Він знову оформив два брейки, але цього разу не віддавши жодного гейму на своїй подачі супернику.

Рафаель Надаль – Роджер Федерер 3:0 (6:3, 6:4, 6:2)

У фіналі Надаль зіграє з переможцем пари Новак Джоковіч – Домінік Тім. Гра відбудеться у неділю, 9 червня.