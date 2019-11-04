Надаль очолив рейтинг ATP, змістивши Джоковича

Іспанський тенісист Рафаель Надаль очолив рейтинг ATP. Востаннє Надаль обіймав перший рядок у рейтингу ще 4 листопада 2018 року.

У 33 роки Надаль став другим найстаршим лідером світової класифікації ATP. Рекорд належить Роджеру Федереру, який був на першому місці у 36 років.

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Якщо іспанець зуміє утримати за собою першу сходинку після Підсумкового турніру ATP, то стане найстаршим лідером ATP за підсумками сезону.

Також Надаль втрутився у гонку Новака Джоковича за рекордом Федерера за кількістю тижнів на вершині рейтингу. Федерер провів 310 тижнів у статусі першого номера світу, Новак – 275.

Тижні в рейтингу ATP з 1973 року

Роджер Федерер – 310 Піт Сампрас – 286 Новак Джокович – 275 Іван Лендл – 270 Джиммі Коннорс – 268 Рафаель Надаль – 197 Джон Макінрой – 170 Бьорн Борг – 109 Андре Агассі – 101 Лейтон Х'юїт – 80

Також оновився рейтинг WTA, в якому Еліна Світоліна піднялася на шосту сходинку.