Надаль очолив рейтинг ATP, змістивши Джоковича
Іспанський тенісист Рафаель Надаль очолив рейтинг ATP. Востаннє Надаль обіймав перший рядок у рейтингу ще 4 листопада 2018 року.
У 33 роки Надаль став другим найстаршим лідером світової класифікації ATP. Рекорд належить Роджеру Федереру, який був на першому місці у 36 років.
Читайте також: Прорив Ястремської та сенсаційна Снігур: яким був тенісний сезон для українок
Якщо іспанець зуміє утримати за собою першу сходинку після Підсумкового турніру ATP, то стане найстаршим лідером ATP за підсумками сезону.
Також Надаль втрутився у гонку Новака Джоковича за рекордом Федерера за кількістю тижнів на вершині рейтингу. Федерер провів 310 тижнів у статусі першого номера світу, Новак – 275.
Тижні в рейтингу ATP з 1973 року
- Роджер Федерер – 310
- Піт Сампрас – 286
- Новак Джокович – 275
- Іван Лендл – 270
- Джиммі Коннорс – 268
- Рафаель Надаль – 197
- Джон Макінрой – 170
- Бьорн Борг – 109
- Андре Агассі – 101
- Лейтон Х'юїт – 80
Також оновився рейтинг WTA, в якому Еліна Світоліна піднялася на шосту сходинку.
Вибір редакції
-
Українка Ярослава Магучіх побореться за звання найкращої молодої легкоатлетки світусьогодні , 19:51
-
Василь Вірастюк: ексклюзивне інтерв'ю про мотивацію, стронгмен та жертви заради спортусьогодні , 16:00
-
"Динамо" та "Шахтар" громлять львів’ян, "Зоря" – дніпрян, а "Олімпік" вже не аутсайдерсьогодні , 12:00