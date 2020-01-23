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Надаль поцілував дівчинку на Australian Open і подарував бандану: тенісист потрапив у неї м'ячем

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Рафаель Надаль / twitter.com/rolandgarros

Зірковий тенісист Рафаель Надаль у матчі на Australian Open потрапив у кумедну ситуацію. У кінці матчу проти Федеріко Дельбоніса іспанець потрапив м'ячем у дівчинку, яка подає м'ячі.

Іспанський тенісист потрапив у дівчинку прямим ударом після прийому подачі аргентинця.

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Відео інциденту

Щоб перепросити, Надаль поцілував дівчинку, а після матчу подарував бандану.

"Напевно, для неї це був не дуже хороший момент. Я за неї так перелякався. М'яч летів швидко і прямо в голову. Вона дуже смілива дівчинка", – прокоментував цей епізод іспанець.

  • Надаль впевнено переміг Дельбоніса за підсумками трьох сетів (6:3, 7:6, 6:1).
  • Наступним суперником Надаля буде іспанець Пабло Карреньо-Буста.
  • У минулому сезоні Надаль програв у фіналі Australian Open Новаку Джоковичу.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Australian Open
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