Надаль поцілував дівчинку на Australian Open і подарував бандану: тенісист потрапив у неї м'ячем
Зірковий тенісист Рафаель Надаль у матчі на Australian Open потрапив у кумедну ситуацію. У кінці матчу проти Федеріко Дельбоніса іспанець потрапив м'ячем у дівчинку, яка подає м'ячі.
Іспанський тенісист потрапив у дівчинку прямим ударом після прийому подачі аргентинця.
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Відео інциденту
Щоб перепросити, Надаль поцілував дівчинку, а після матчу подарував бандану.
"Напевно, для неї це був не дуже хороший момент. Я за неї так перелякався. М'яч летів швидко і прямо в голову. Вона дуже смілива дівчинка", – прокоментував цей епізод іспанець.
- Надаль впевнено переміг Дельбоніса за підсумками трьох сетів (6:3, 7:6, 6:1).
- Наступним суперником Надаля буде іспанець Пабло Карреньо-Буста.
- У минулому сезоні Надаль програв у фіналі Australian Open Новаку Джоковичу.
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