Надаль поцілував дівчинку на Australian Open і подарував бандану: тенісист потрапив у неї м'ячем

Зірковий тенісист Рафаель Надаль у матчі на Australian Open потрапив у кумедну ситуацію. У кінці матчу проти Федеріко Дельбоніса іспанець потрапив м'ячем у дівчинку, яка подає м'ячі.

Іспанський тенісист потрапив у дівчинку прямим ударом після прийому подачі аргентинця.

До теми: Світоліна вийшла в наступний раунд Australian Open

Відео інциденту

Щоб перепросити, Надаль поцілував дівчинку, а після матчу подарував бандану.

"Напевно, для неї це був не дуже хороший момент. Я за неї так перелякався. М'яч летів швидко і прямо в голову. Вона дуже смілива дівчинка", – прокоментував цей епізод іспанець.