Надаль та Медведєв зіграють у фіналі US Open: відео

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Рафаель Надаль
Рафаель Надаль / twitter.com/usopen

Іспанський тенісист Рафаель Надаль та росіянин Даниїл Медведєв зустрінуться у фіналі US Open. Обидва тенісисти успішно подолали півфінальну стадію.

Даниїл Медведєв – Григор Дімітров 3:0 (7:6, 6:4, 6:3)

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Першим у фінал вперше в кар'єрі пробився росіянин. Він у трьох партіях переміг кривдника Роджера Федерера Григора Дімітрова.

Найбільша боротьба велася у перших двох сетах, які вдалося вирвати Даниїлу. У третій партії росіянин довів гру до логічного завершення.

Даниїл Медведєв – Григор Дімітров відеоогляд матчу

Маттео Берреттіні – Рафаель Надаль 0:3 (6:7, 4:7, 1:6)

Не мав проблем у півфіналі триразовий чемпіон US Open іспанець Рафаель Надаль. Друга ракетка світу пробився у фінал трішки більше, аніж за дві з половиною годиною.

Рафаелю вдалося вирвати перемогу в досить рівному першому сеті. Наступні дві партії для Надаля виявилися легшими й іспанець вибив сенсаційного Берреттіні.

Маттео Берреттіні – Рафаель Надаль відеоогляд матчу

 

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Теги: Спорт Теніс US Open
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