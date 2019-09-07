Надаль та Медведєв зіграють у фіналі US Open: відео
Іспанський тенісист Рафаель Надаль та росіянин Даниїл Медведєв зустрінуться у фіналі US Open. Обидва тенісисти успішно подолали півфінальну стадію.
Даниїл Медведєв – Григор Дімітров 3:0 (7:6, 6:4, 6:3)
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Першим у фінал вперше в кар'єрі пробився росіянин. Він у трьох партіях переміг кривдника Роджера Федерера Григора Дімітрова.
Найбільша боротьба велася у перших двох сетах, які вдалося вирвати Даниїлу. У третій партії росіянин довів гру до логічного завершення.
Даниїл Медведєв – Григор Дімітров відеоогляд матчу
Маттео Берреттіні – Рафаель Надаль 0:3 (6:7, 4:7, 1:6)
Не мав проблем у півфіналі триразовий чемпіон US Open іспанець Рафаель Надаль. Друга ракетка світу пробився у фінал трішки більше, аніж за дві з половиною годиною.
Рафаелю вдалося вирвати перемогу в досить рівному першому сеті. Наступні дві партії для Надаля виявилися легшими й іспанець вибив сенсаційного Берреттіні.
Маттео Берреттіні – Рафаель Надаль відеоогляд матчу