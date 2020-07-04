Матч 29-го туру української Прем’єр-ліги між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" на НСК "Олімпійський" у столиці України розпочався з несподіванки.

Рефері Віталій Романов змушений був призупинити гру, оскільки в штрафний майданчик "гірників" щось упало. Про це повідомляє "Главком".

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"Щось" – то були скинуті з дрона іграшкові сови, яких кмітливо прибрали воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін і бразильський легіонер Вітао.

Наразі невідомо, хто саме був ініціатором акції, але є підозра, що сов на поле скинули динамівські ультрас.

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