Нам потрібен буде Ломаченко-старший, – батько Хабіба про бій з Мейвезером

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Анатолій Ломаченко
Анатолій Ломаченко / xsport.ua

Батько й тренер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Абдулманап прокоментував бажання Флойда Мейвезера провести бій з його сином за правилами боксу.

Нещодавно відомий американський боксер Флойд Мейвезер звернувся до Хабіба Нурмагомедова й заявив, що готовий провести бій з Хабібом, але тільки за боксерськими правилами.

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Я готовий провести бій з Хабібом, а так само можу зайнятися його організацією. Поєдинок пройде за правилами боксу. Він захотів цей бій, а це значить, що він повинен прийти в мій світ. Він сказав, що мені не вдалося відправити МакГрегора в нокаут, а він зміг? Окей, нехай Хабіб приходить і я його покладу
– сказав Флойд.

Батько Хабіба відреагував на слова Флойда в інстаграмі. Абдулманап Нурмагомедов заявив, що Хабібу потрібен батько Василя Ломаченка Анатолій.

Флойд, поважаю бажання провести бій з Хабібом. У нас зараз найвідповідальніший момент, коли нам треба буде провести найкращий бій в історії UFC. 12 проти 12 з серії перемог і вболівальники чекають цього бою. Ми готувалися до цього бою в загальній складності понад рік.

П'ять місяців і бій повинен відбутися. Вперше нам потрібно буде виступити з боксу і нам потрібен буде табір – Ломаченка-старшого на пів року. Чом би й ні,
– написав Нурамгомедов.

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Наступний бій Хабіб, швидше за все, проведе у березні або квітні 2020 року. Відповідну інформацію озвучив менеджер російського бійця Різван Магомедов. При цьому місце та ймовірний суперник поки невідомі.

Щодо Флойда Мейвезера, то американець давно оголосив про завершення професійної кар'єри боксера.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Хабіб Нурмагомедов
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