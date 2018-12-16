Намагаюся потроху вчити українську, – іспанський новачок "Динамо"

Іспанський форвард "біло-синіх" Фран Соль поділився враженнями про свої перші тренування в складі київського "Динамо" і розповів про те, як його зустріли в новому колективі.

Фран Соль розповів про адаптацію в київському клубі. Слова форварда цитує прес-служба київського клубу.

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Намагаюся потроху вчити українську, вважаю, що це важливо. Для того, щоб легше було спілкуватися з партнерами по команді, мені потрібно знати для початку хоча базові слова. Хлопці мені в цьому допомагають,

– сказал Соль.

"Мене добре прийняли в команді, всі дуже привітні і дружні. Хлопці вже жартують зі мною, у всіх гарне почуття гумору, що для мене дуже важливо, адже я теж дуже люблю жартувати і щоб у мене завжди був гарний настрій. У нас з хлопцями вже виникає багато веселих ситуацій, і мені комфортно в такому колективі", – зазначив новачок "Динамо".

"Динамо" зараз знаходиться на другому тренувальному зборі в Марбельї. Київський клуб зіграє проти "Олімпіакоса" в 1/16 Ліги Європи 14 лютого.

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Раніше 24 канал писав, що 16 січня "Динамо" офіційно оголосило про підписання контракту з Франом Солем. За попередньою інформацією, зарплата 26-річного іспанця в "Динамо" складе 1 мільйон євро на рік.

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