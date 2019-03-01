Нападник "Шахтаря" і екс-гравець "Динамо" стануть партнерами в новому клубі

Київський "Арсенал", який наразі посідає останнє місце в чемпіонаті України з футболу, підсилився трьома футболістами в останній день трансферного вікна.

До заявки київського клубу на другу половину сезону потрапили два українські футболісти – Владислав Калітвінцев, Михайло Мудрик та легіонер Гайтан.

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За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Калітвінцев, який розірвав контракт з "Динамо", перейшов як вільний агент.

В останній вагон Арсеналу-Києва встигнули застрибнути Калитвинцев і Мудрик. Перший - вільний агент, другий орендований до кінця сезону. Плюс габонець Гайтан. Той, що взимку був на перегляді у Зорі. Найближчої години клуб дозаявить усіх новачків. — Igor Burbas (@iburbas) 1 марта 2019 г.

Водночас Мудрик, який належить "Шахтарю", поповнив лави "канонірів" на правах оренди.

Щодо Гайтана, то габонець раніше був на перегляді в луганській "Зорі".

Українські футболісти вже внесені до заявки клубу на сайті УПЛ. Щодо легіонера – його поки немає.

Зазначимо, що столичний клуб також дозаявив на весняну частину чемпіонату України інших 9 новачків.

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