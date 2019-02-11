Нападник "Шахтаря" може перейти в закордонний клуб

Форвард "Шахтаря" Андрій Борячук, який на правах оренди виступає в "Маріуполі", може перейти в угорський клуб "Ференцварош".

Угорці хочуть орендувати 22-річного Борячука до кінця сезону з опцією викупу, повідомляє rangado.24.hu.

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Наразі невідомо, чи розпочав угорський клуб перемовини з донеччанами. Орендна угода Борячука з "Маріуполем" розрахована до кінця цього сезону.

У сезоні 2018/2019 Андрій провів 16 матчів за "азовців", в яких забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що головним тренером "Ференцвароша" є українець Сергій Ребров. У команді вже грають українці Ігор Харатін та Іван Петряк.

"Ференцварош" відірвався на 9 очок від другого місця в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини.

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