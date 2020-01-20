Нападник "Шахтаря" офіційно перейшов у "Ворсклу"

Полтавська "Ворскла" оголосила про підписання контракту з Владиславом Кулачем. Футболіст та клуб уклали повноцінну угоду на півтора роки.

Раніше Кулач гра за "Ворсклу" на правах оренди, а контракт футболіста належав донецькому "Шахтарю".

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"Ворскла" на своєму сайті повідомляє, що 26-річний Кулач виступатиме за "біло-зелених" щонайменше півтора сезону.

Футболіст вже приєднався до нових-старих партнерів і полетить з ними на тренувальні збори у Туреччину.

У сезоні 2017/2018 Владислав забив за "Ворсклу" 10 голів у 36 іграх УПЛ, а також два м'ячі у шести матчах Ліги Європи.

У 2019 році оренда Кулача у "Ворсклу" завершилася і футболіст перейшов до "Олександрії".

В "Олександрії" Кулач провів пів року, після чого перейшов в угорський "Гонвед". За угорців Владислав зіграв 7 матчів і забив 2 голи.

Інформації про термін контракту Кулача з угорцями або "Шахтарем" нема. Таким чином, не відомо, на яких умовах "Ворскла" підписала контракт з футболістом.

"Ворскла" після 18 турів чемпіонату України посідає 11 сходинку, маючи 14 очок в активі.