Нападник збірної Ісландії виступатиме у чемпіонаті України з футболу

86 Читать новость на русском
Футболіст став першим в історії представником Ісландії в УПЛ
Футболіст став першим в історії представником Ісландії в УПЛ / chernomorets.odessa.ua

Одеський "Чорноморець" підписав форварда польської "Термалікі" ісландця Арні Вільхьяльмссона.

Одесити взяли форварда в оренду, інформує сайт "моряків". Термін оренди наразі невідомий.

Читайте також: Бразилець Тете офіційно перейшов у "Шахтар"

Футболіст, який зіграв один матч за національну збірну, став першим в історії представником Ісландії в УПЛ. У поточному сезоні Арні зіграв за польський клуб 8 матчів, забив 4 голи.

Вільхьяльмссон народився 9 травня 1994 року в Рейк'явіку. Виступав в ісландських клубах "Брейдаблік" Коупавогюр і "Хаукар" Хабнарфйордур, а також в ФК "Потенца" (Норвегія), "Йенчепінгс Седра" (Швеція), "Брук-Бет Термаліца" (Термаліка Брук-Бет, Польща). Чемпіон Ісландії 2010 року.

Зазначимо, що раніше "Чорноморець" оголосив про перехід російського гравця Василя Павлова.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Касирка, безробітний та майстер манікюру: від кого "Батьківщина" отримувала мільйонні внески
сьогодні
4019
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Чорноморець Трансфери
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нападник збірної Ісландії виступатиме у чемпіонаті України з футболу
сьогодні 17:53 Нападник збірної Ісландії виступатиме у чемпіонаті України з футболу
86
Вболівальник виліпив із пластиліну скульптуру української чемпіонки Білодід: вражаюче відео
сьогодні 12:08 Вболівальник виліпив із пластиліну скульптуру української чемпіонки Білодід: вражаюче відео
778
Зозулі відмовили у скасуванні жовтої картки: українець пропустить важливий матч "Альбасете"
сьогодні 10:59 Зозулі відмовили у скасуванні жовтої картки: українець пропустить важливий матч "Альбасете"
130
Не взяв російський паспорт, і вважаю це правильним, – український футболіст
сьогодні 10:34 Не взяв російський паспорт, і вважаю це правильним, – український футболіст
1212
"Манчестер Сіті" з Зінченком обіграв "Вест Хем": відео голів
сьогодні 09:55 "Манчестер Сіті" з Зінченком обіграв "Вест Хем": відео голів
631
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук