Нападник збірної Ісландії виступатиме у чемпіонаті України з футболу

Одеський "Чорноморець" підписав форварда польської "Термалікі" ісландця Арні Вільхьяльмссона.

Одесити взяли форварда в оренду, інформує сайт "моряків". Термін оренди наразі невідомий.

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Футболіст, який зіграв один матч за національну збірну, став першим в історії представником Ісландії в УПЛ. У поточному сезоні Арні зіграв за польський клуб 8 матчів, забив 4 голи.

Вільхьяльмссон народився 9 травня 1994 року в Рейк'явіку. Виступав в ісландських клубах "Брейдаблік" Коупавогюр і "Хаукар" Хабнарфйордур, а також в ФК "Потенца" (Норвегія), "Йенчепінгс Седра" (Швеція), "Брук-Бет Термаліца" (Термаліка Брук-Бет, Польща). Чемпіон Ісландії 2010 року.

Зазначимо, що раніше "Чорноморець" оголосив про перехід російського гравця Василя Павлова.

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