Нападник збірної України Бєсєдін має 21 день на оскарження дискваліфікації

Нападник "Динамо" Артем Бєсєдін має 21 день для оскарження рішення УЄФА щодо відсторонення від футболу на один рік. Артем Бєсєдін відсторонений на рік, оскільки провалив допінг-тест.

Заступник директора антидопінгового центру України Ярослав Кручек у коментарі Tribuna.com розповів про можливості оскарження дискваліфікації.

До теми: УЄФА відсторонив нападника "Динамо" Артема Бєсєдіна на один рік

На оскарження є 21 день з моменту винесення рішення. Цим може скористатися будь-який спортсмен або його представники. Шанси на те, що Бєсєдін повністю доб'ється скасування дискваліфікації, є. Але оцінити їх не можу, оскільки мені не відомі деталі справи,

– заявив Кручек.

На його думку, рік дискваліфікації говорить про те, що застосували пом'якшене покарання.

"Максимальне покарання для спортсмена, якого вперше звинуватили у вживанні допінгу – 4 роки. У ситуації з Бєсєдіним УЄФА прийняв рішення про пом'якшення покарання на 50% або 75%", – резюмував Кручек.

"Динамо" повідомить, чи оскаржуватиме рішення, після того як отримає повний текст документа.

Термін дискваліфікації нападника "Динамо" і збірної України завершиться 19 грудня 2020 року. Після цього він зможе брати участь у футбольній діяльності.

Водночас уже з 19 жовтня 2020 року Артем зможе тренуватися з "Динамо", щоб готуватися до сезону.