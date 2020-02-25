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Нападник збірної України Бєсєдін має 21 день на оскарження дискваліфікації

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Артем Бєсєдін / 24 канал

Нападник "Динамо" Артем Бєсєдін має 21 день для оскарження рішення УЄФА щодо відсторонення від футболу на один рік. Артем Бєсєдін відсторонений на рік, оскільки провалив допінг-тест.

Заступник директора антидопінгового центру України Ярослав Кручек у коментарі Tribuna.com розповів про можливості оскарження дискваліфікації.

До теми: УЄФА відсторонив нападника "Динамо" Артема Бєсєдіна на один рік

На оскарження є 21 день з моменту винесення рішення. Цим може скористатися будь-який спортсмен або його представники. Шанси на те, що Бєсєдін повністю доб'ється скасування дискваліфікації, є. Але оцінити їх не можу, оскільки мені не відомі деталі справи,
– заявив Кручек.

На його думку, рік дискваліфікації говорить про те, що застосували пом'якшене покарання.

"Максимальне покарання для спортсмена, якого вперше звинуватили у вживанні допінгу – 4 роки. У ситуації з Бєсєдіним УЄФА прийняв рішення про пом'якшення покарання на 50% або 75%", – резюмував Кручек.

"Динамо" повідомить, чи оскаржуватиме рішення, після того як отримає повний текст документа.

Термін дискваліфікації нападника "Динамо" і збірної України завершиться 19 грудня 2020 року. Після цього він зможе брати участь у футбольній діяльності.

Водночас уже з 19 жовтня 2020 року Артем зможе тренуватися з "Динамо", щоб готуватися до сезону.

  • Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти "Мальме". "Динамівцю" загрожувала дискваліфікація на чотири роки.
  • У цьому сезоні 23-річний нападник зіграв за "біло-синіх" 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 8 голів. Бєсєдін провів у 2019 році два матчі за збірну України, в яких відзначився одним голом.
  • Президент "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що клуб переуклав контракт з Бєсєдіним на чотири роки.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол Новини Спорту Допінг Динамо Спорт
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