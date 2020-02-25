Нападник збірної України Бєсєдін має 21 день на оскарження дискваліфікації
Нападник "Динамо" Артем Бєсєдін має 21 день для оскарження рішення УЄФА щодо відсторонення від футболу на один рік. Артем Бєсєдін відсторонений на рік, оскільки провалив допінг-тест.
Заступник директора антидопінгового центру України Ярослав Кручек у коментарі Tribuna.com розповів про можливості оскарження дискваліфікації.
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На оскарження є 21 день з моменту винесення рішення. Цим може скористатися будь-який спортсмен або його представники. Шанси на те, що Бєсєдін повністю доб'ється скасування дискваліфікації, є. Але оцінити їх не можу, оскільки мені не відомі деталі справи,
– заявив Кручек.
На його думку, рік дискваліфікації говорить про те, що застосували пом'якшене покарання.
"Максимальне покарання для спортсмена, якого вперше звинуватили у вживанні допінгу – 4 роки. У ситуації з Бєсєдіним УЄФА прийняв рішення про пом'якшення покарання на 50% або 75%", – резюмував Кручек.
"Динамо" повідомить, чи оскаржуватиме рішення, після того як отримає повний текст документа.
Термін дискваліфікації нападника "Динамо" і збірної України завершиться 19 грудня 2020 року. Після цього він зможе брати участь у футбольній діяльності.
Водночас уже з 19 жовтня 2020 року Артем зможе тренуватися з "Динамо", щоб готуватися до сезону.
- Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти "Мальме". "Динамівцю" загрожувала дискваліфікація на чотири роки.
- У цьому сезоні 23-річний нападник зіграв за "біло-синіх" 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 8 голів. Бєсєдін провів у 2019 році два матчі за збірну України, в яких відзначився одним голом.
- Президент "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що клуб переуклав контракт з Бєсєдіним на чотири роки.