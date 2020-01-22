Нападника "Реала" спробували пограбувати посеред вулиці

Нападник іспанського "Реала" Маріано Діас став жертвою невдалого вуличного пограбування. Інцидент стався у Мадриді 22 січня у другій половині дня.

За інформацією видання Marca, 26-річний футболіст з дівчиною вийшов з бутіка на вулицю з покупками. У цей час до них підбіг чоловік, вирвав сумки і кинувся на іншу сторону проїзду.

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У погоню за грабіжником кинулися двоє перехожих, і він кинув вкрадені речі на землю.

Зловмиснику вдалося втекти до приїзду поліції. Свідки повідомляють, що він спостерігав за гравцем "Реала" до того, як Діас увійшов у магазин.