Нападника "Реала" спробували пограбувати посеред вулиці
Нападник іспанського "Реала" Маріано Діас став жертвою невдалого вуличного пограбування. Інцидент стався у Мадриді 22 січня у другій половині дня.
За інформацією видання Marca, 26-річний футболіст з дівчиною вийшов з бутіка на вулицю з покупками. У цей час до них підбіг чоловік, вирвав сумки і кинувся на іншу сторону проїзду.
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У погоню за грабіжником кинулися двоє перехожих, і він кинув вкрадені речі на землю.
Зловмиснику вдалося втекти до приїзду поліції. Свідки повідомляють, що він спостерігав за гравцем "Реала" до того, як Діас увійшов у магазин.
- Діас повернувся у "Реал" з "Ліона" у серпні 2018 року. У поточному сезоні форвард не відзначився забитими м'ячами.
- 18 січня "Реал" здобув перемогу у 20 турі чемпіонату Іспанії. На власному полі "вершкові" здолали "Севілью".
- 20 січня "Реал" оголосив про підписання першого зимового новачка. Ним став 18-річний півзахисник "Фламенго" Рейньєр Жезус.
- У середу, 22 січня, "Реал" офіційно покинув оборонець Альваро Одріосола. Він перейшов у "Баварію".
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