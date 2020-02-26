"Наполі" та "Барселона" зіграли внічию, "синьо-гранатові" догравали матч в меншості – відео

У вівторок, 25 лютого, відбувся перший матч 1/8 фіналу між "Наполі" та "Барселоною". Переможця у цьому матчі виявлено не було.

Наполі – Барселона 1:1

Голи: Мертенс, 30 – Грізманн, 57

Вилучення: Відаль, 88 (Барселона)

У першому таймі команди створили лише два моменти. Обидва – зусиллями гравців "Наполі". І вже перший з них став гольовий. При цьому сталося це аж на 30-й хвилині, коли відзначився Мертенс. Він отримав хорошу передачу від Зелінскі та пробив повз голкіпера з лінії штрафного майданчика.

Дивіться відео голу Дріса Мертенса

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До цього часу на полі "Барселона" володіла м'ячем, але не могла пройти захист "Наполі". Господарі "Сан-Паоло" дуже часто грали нижче лінії м'яча, а Піке перепрасовувався в центрі чужої половини поля. Однак жодних дивідендів це "Барселоні" не приносило, а перед перервою "синьо-гранатові" могли пропустити вдруге. Цього разу Інсіньє прострелив у штрафному майданчику, де Манолас пробивав у дотик – м'яч пройшов у лічених сантиметрах від штанги.

Дещо ситуація змінилася у другому таймі. І тут варто відзначити Серхіо Бускетса. Він на 49-й хвилині сфолив проти Мертенса. Бельгієць ще зіграв п'ять хвилин, але потім попросив заміну. Сам Бускетс за цей фол отримав жовту картку і пропустить матч-відповідь у Барселоні. Та саме Бускетс на 57-й хвилині віддав пас в розріз на Семеду, який і прострелив у штрафному майданчику на Грізманна. Нападник пробив у дотик, зрівнявши рахунок у зустрічі.

Дивіться відео голу Антуана Грізманна

Та невдовзі "Наполі" міг знову виходити вперед. При цьому двічі. Та тер Штеген впорався з ударами Інсіньоє та Кальєхона.

На це "Барселона" відповіла своїм моментом. Але забити не вдалося, натомість Мессі отримав жовту картку доволі грубо зігравши проти Оспіни, який вийшов на перехоплення. Воротар ще потім довго розминав травмоване плече.

Під кінець зустрічі "Барселоні" вдалося дещо вирівняти гру. Однак до справді небезпечних моментів не дійшло. Натомість команда догравала матч в меншості – Артуро Відаль спочатку отримав жовту картку за фол на Маріо Руї, а після цього ще одне попередження за сутичку з суперником. Тож покинув поле достроково.

"Барселона" втримала нічийний результат перед матчем вдома. "Наполі", який зумів нейтралізувати сильні сторони суперника, допустив мало не єдиної помилки, яка коштувала команді перемоги. Тож все вирішиться 18 березня в Барселоні.