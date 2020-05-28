"Нас очікують непопулярні рішення": Смалійчук вперше прокоментував купівлю "Карпат"

Олігарх Петро Димінський, який донедавна був власником ФК "Карпати", мав більш вигідні фінансові пропозиції щодо продажу клубу. Проте він вирішив продати акції Олегу Смалійчуку.

Нас всіх очікують непрості реформи

Смалійчук, який обіймав у "Карпатах" посаду віцепрезидента, прокоментував придбання 50% клубу. У своєму фейсбуці Смалійчук заявив, що Димінський мав вигідніші фінансові пропозиції, але прийняв його.

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Він заявив, що має довіру до керівництва і команди, тому до кінця сезону не буде втручатись в управління клубом.

Смалійчук розповів, що "Карпати" очікують непрості реформи.

Ніяких популістичних заяв на рахунок єврокубків ви більше від мене не почуєте. Навпаки – нас всіх очікують непрості реформи і непопулярні рішення,

– сказав новий власник "Карпат".

Він також запевнив вболівальників, що "Карпати" не зникнуть.

Які проблеми в "Карпат"

"Карпати" перебувають на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату України. "Леви" набрали лише 14 очок після 23 зіграних турів.

Взимку "Карпати" могли стати народним клубом, проте в підсумку процес передачі прав міській раді був провалений.

Повідомлялося, що львівський клуб має серйозні фінансові проблеми.

Хто такий Смалійчук? Відомий агент, який проживає у Валенсії (Іспанія). Він стверджує, що організував трансфер Андрія Луніна із "Зорі" в "Реал". Смалійчук претендує на пост президента УПЛ.