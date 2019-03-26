Наша гра залишає бажати кращого, – Зінченко про матч з Люксембургом

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який відіграв два повних матчі за національну команду в рамках кваліфікації до Євро-2020, проаналізував гру проти Люксембургу.

Олександр заявив, що в матчі з Люксембургом в діях українських гравців було надто багато браку.

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"Наша гра залишає бажати кращого, багато браку було у простих ситуаціях. Нам є над чим працювати й до чого прагнути", – цитує Зінченка сайт ФФУ.

Окрім того Зінченко згоден з Русланом Маліновським, який говорив про незадовільний стан газону.

Абсолютно згоден із ним. М'яч ходив повільно, у зв'язку з чим ми не показали тієї швидкої гри, якої прагнули. Хоча я б не акцентував увагу на полі, тому що воно для всіх однакове,

– зазначив футболіст.

Також Зінченко прокоментував відсутність Тараса Степаненка, який пропустив гру.

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"Не хочу говорити про персоналії. Звичайно, можна сказати, що не вистачало й Марлоса, й Андрія Ярмоленка. Але в нас збірна, в якій дуже багато потенційних лідерів. Кожен може взяти на себе ініціативу й зіграти на певній позиції", – резюмував Олександр.

Як відомо, збірна України вистраждала перемогу в матчі проти збірної Люксембургу. Вирішальним став автогол Родрігеса в компенсований час. Завдяки цій перемозі Україна очолила групу B після двох матів. В активі "синьо-жовтих" чотири очки.

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