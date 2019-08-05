Наставник "Аталанти" розповів про роль українця Маліновського в команді

Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні розповів про роль Руслана Маліновського в команді.

Гасперіні не розраховує на Руслана Маліновського як на гравця основного складу.

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Зараз я розглядаю Руслана Маліновського в ролі альтернативи Алехандро Гомесу. Маліновський володіє якістю, характером, він впевнено працює з м'ячем, але йому ще потрібно влитися в команду.



Через кілька місяців я можу його ставити глибше в півзахист, але зараз це робити безглуздо,

– передає слова Гасперіні Football-Italia з посиланням на Gazzetta dello Sport.

Як відомо, 16-го липня Маліновський офіційно покинув "Генк" й став футболістом італійської "Аталанти". Контракт між гравцем та клубом з Бергамо підписаний на 5 років.

Маліновський вийшов в основному складі "Аталанти" на контрольний матч проти "Брусапорто" й відразу відзначився голом. Українець реалізував пенальті на 35-й хвилині спарингу в рамках турніру Trophy Fra.mar.