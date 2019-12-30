Наставник "Десни" Олександр Рябоконь визнаний найкращим тренером в Україні у 2019 році

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу назвало наставника чернігівської "Десни" Олександра Рябоконя найкращим тренером УПЛ за підсумками 2019 року.

Як йдеться на сайті об'єднання, шість разів по ходу сезону Олександр Рябоконь визнавався найкращим в УПЛ за підсумками турів. Першу нагороду він отримав ще минулого сезону, коли став найкращим у 24-у турі (тоді "Десна" вдома перемогла "Карпати"). Після цього п'ять разів він визначався кращим у сезоні 2019/20. Це було після матчів проти 2-го туру ("Десна" перемогла "Ворсклу"), 7-го туру ("Десна"обіграла "Динамо" на виїзді), 9-го туру ("Десна" розгромила "Маріуполь" на виїзді), 12-го туру ("Десна" розгромила "Львів" на виїзді) та 16-го туру ("Десна" перемогла "Олександрію").

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Загалом же експерти оцінювали номінальний результат команди (важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова), труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними (травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини), майстерність в роботі з кадрами (гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі), тренерська майстерність (різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактора), накопичувальний критерій (якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки).

Середній бал Олександра Рябоконя за рік склав 4,34, що і дозволило йому зайняти перше місце серед тренерів команд УПЛ. Він обійшов тренерів "Шахтаря" Луїша Каштру та наставника "зорі" Віктора Скрипника.

Серед досягнень Рябоконя: