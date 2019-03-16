Настоятель Унівської лаври переміг на Кубку світу з паверліфтингу

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Макарій Дутка
Макарій Дутка / ZAXID.NET

Настоятель Свято-Успенської Унівської лаври Макарій Дутка виборов золоту нагороду на чемпіонаті світу з паверліфтингу. Ієромонах зумів підняти у жимі лежачи 145 кілограмів.

Макарій Дутка займається паверліфтингом вже близько 7 років. За цей час здолав усі сходинки – від аматора до професіонала. Разом з іншими ченцями навіть облаштував невеликий спортзал у монастирі, пише ZAXID.NET.

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За словами отця, він під час посту демонструє вищі результати.

"Хочу також переконатися у цьому під час посту 2019 року, коли я не буду вживати зовсім м’ясних і молочних продуктів. Я вірю, що до Паски в мене ще будуть непогані результати", – переконаний Макарій Дутка.

На Кубку світу ієромонах зумів підняти у жимі лежачи 145 кілограмів. Це на 10 кілограмів менше, ніж Макарій задумував. Однак така вага – його особистий рекорд і найкращий показник серед конкурентів. Наступна планка – звання міжнародного майстра спорту.

Макарій Дутка зазначає: "Я думаю, що кожен чоловік, кожна жінка, які займаються спортом, відчували після тренувань, що з’являється дуже хороший настрій, такий тонус у житті. Ти себе добре почуваєш, тобі гарно, ти позитивно налаштований на життя. Менше поганих думок".

 

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Теги: Релігія Спорт Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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