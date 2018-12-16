Наступний суперник Ломаченка розтрощив росіянина технічним нокаутом: відео

Ганський боксер Річард Коммі переміг росіянина Ісу Чанієва технічним нокаутом у другому раунді в бою за титул IBF у легкій вазі. Росіянин тричі опинявся в нокдауні за два раунди й рефері зупинив поєдинок.

Для Чанієва поразка стала другою в 15 боях. У Коммі 28 перемог при двох поразках.

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У наступному бою африканець може зустрітися з чемпіоном WBA і WBO Василем Ломаченком.

Промоутер Ломаченка Боб Арум поділився думкою про ймовірного суперника українця – Річарда Коммі, передає sports.ru.

Цей хлопець може створити серйозні проблеми Ломаченку. Це великий хлопець, у нього сильні удари. Василь прийме цей виклик. Він хоче битися з тими, хто може зробити боляче,

– сказав Арум.

Крайній бій Василь Ломаченко провів 8 грудня в Нью-Йорку. Він розібрався з пуерторіканцем Хосе Педрасою і додав до своєї колекції титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі.

12 квітня Ломаченко повернеться у ринг. Василю потрібно провести захист титулу WBA, щоб не втратити його. Також Ломаченко хоче провести поєдинок за пояс IBF.

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