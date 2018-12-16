Наступний суперник Ломаченка розтрощив росіянина технічним нокаутом: відео

2462 Читать новость на русском
Коммі переміг росіянина Ісу Чанієва
Коммі переміг росіянина Ісу Чанієва / Top Rank

Ганський боксер Річард Коммі переміг росіянина Ісу Чанієва технічним нокаутом у другому раунді в бою за титул IBF у легкій вазі. Росіянин тричі опинявся в нокдауні за два раунди й рефері зупинив поєдинок.

Для Чанієва поразка стала другою в 15 боях. У Коммі 28 перемог при двох поразках.

Читайте також: Промоутер Ломаченка зробив заяву щодо бою з чемпіоном WBC

У наступному бою африканець може зустрітися з чемпіоном WBA і WBO Василем Ломаченком.

 

 

Промоутер Ломаченка Боб Арум поділився думкою про ймовірного суперника українця – Річарда Коммі, передає sports.ru.

Цей хлопець може створити серйозні проблеми Ломаченку. Це великий хлопець, у нього сильні удари. Василь прийме цей виклик. Він хоче битися з тими, хто може зробити боляче,
– сказав Арум.

Крайній бій Василь Ломаченко провів 8 грудня в Нью-Йорку. Він розібрався з пуерторіканцем Хосе Педрасою і додав до своєї колекції титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі.

12 квітня Ломаченко повернеться у ринг. Василю потрібно провести захист титулу WBA, щоб не втратити його. Також Ломаченко хоче провести поєдинок за пояс IBF.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні
9982
Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4831
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук