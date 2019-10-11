Навіщо Шевченку зараз в "Мілан", це середня команда для Італії, – Маркевич

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Мирон Маркевич
Мирон Маркевич / 24 канал

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував чутки про те, що Андрій Шевченко очолить італійський "Мілан". Голова Комітету національних збірних команд УАФ вважає, що Шевченку не варто йти в "Мілан".

На думку Маркевича, "Мілан" наразі не відповідає топ-рівню і є посереднім клубом за італійськими мірками.

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Так навіщо йому зараз в "Мілан"? По-перше, там немає команди. По-друге, у нього збірна зараз добре грає. Дай Боже команда буде у фінальній частині Євро-2020. Потрібно поїхати, там команда повинна себе проявити.

А пізніше він вже може думати. Можливо, і не в "Мілан". Дивився гру "Мілана" не один раз. Там немає серйозних гравців, середня команда для Італії, залишилася одна назва. Там можна просто згоріти, вже 4 тренери перед ним так зробили,
– сказав Мирон Богданович в інтерв'ю "Мова футболу".

Нещодавно "Мілан" підписав дворічний контракт зі Стефано Піолі, який на тренерському містку змінив Марко Джампаоло.

Італійські ЗМІ активно називали ім'я головного тренера збірної України Андрія Шевченка серед головних претендентів на посаду наставника "Мілану".

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Однак Шевченко вже заявив, що не планує залишати збірну України до закінчення контракту – літа 2020 року.

"Мілан" після семи турів Серії А займає 10 місце в турнірній таблиці, набравши 9 очок. Він відстає від "Ювентуса", який лідирує, на 10 балів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Андрій Шевченко ФК Мілан Збірна України з футболу
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