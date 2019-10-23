Навряд чи ви його побачите: Михайличенко не планує випускати легіонера на гру з "Копенгагеном"

148 Читать новость на русском
Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / fcdynamo.kiev.ua

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко провів пресконференцію напередодні поєдинку Ліги Європи проти данського "Копенгагена".

Михайличенко заявив, що в матчі навряд чи візьме участь перуанський оборонець Карлос Самбрано.

Читайте також: Динамо – Копенгаген: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Ви хочете, щоб у нас ще хтось травму отримав? Навряд чи ви його побачите на полі. Якщо хочете подивитися на нього, можете подивитися на його гру за збірну Перу,
– відповів Михайличенко.

Також Михайличенко назвав сильну сторону данського клубу. Наставник киян виділив фізичну готовність суперника.

Насамперед, добре готова фізично. Дисциплінована, за підбором гравців доволі рівна. Надає перевагу не індивідуальному, а колективному футболу. Щоб цю команду перемагати, необхідно не лише, так би мовити, перебігати, а й переграти її,
– резюмував тренер киян.

Поєдинок 3 туру Ліги Європи "Динамо" – "Копенгаген" відбудеться у четвер, 24 жовтня. Початок гри у Києві о 22:00.

blog_ava
Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
сьогодні
7987
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга Європи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 13:44 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 1953
Заїдьте в геріатричні пансіонати чи спецінтернати – там смертю тхне, – пауерліфтер-чемпіон
22 жовтня 17:50 Заїдьте в геріатричні пансіонати чи спецінтернати – там смертю тхне, – пауерліфтер-чемпіон
Станіслав Безушко 662
Директор "Арени Львів" назвав суму оренди стадіону: на матчі збірної вона зростає втричі
сьогодні 09:27 Директор "Арени Львів" назвав суму оренди стадіону: на матчі збірної вона зростає втричі
Ігор Саджениця 771
Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 22 жовтня
сьогодні 07:35 Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 22 жовтня
Ігор Саджениця 2070
Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" уникнути непристойного розгрому від "МанСіті": відео
22 жовтня 23:52 Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" уникнути непристойного розгрому від "МанСіті": відео
Михайло Гема 689
Новини
Більше новин
Залиште відгук