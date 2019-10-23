Навряд чи ви його побачите: Михайличенко не планує випускати легіонера на гру з "Копенгагеном"

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко провів пресконференцію напередодні поєдинку Ліги Європи проти данського "Копенгагена".

Михайличенко заявив, що в матчі навряд чи візьме участь перуанський оборонець Карлос Самбрано.

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Ви хочете, щоб у нас ще хтось травму отримав? Навряд чи ви його побачите на полі. Якщо хочете подивитися на нього, можете подивитися на його гру за збірну Перу,

– відповів Михайличенко.

Також Михайличенко назвав сильну сторону данського клубу. Наставник киян виділив фізичну готовність суперника.

Насамперед, добре готова фізично. Дисциплінована, за підбором гравців доволі рівна. Надає перевагу не індивідуальному, а колективному футболу. Щоб цю команду перемагати, необхідно не лише, так би мовити, перебігати, а й переграти її,

– резюмував тренер киян.

Поєдинок 3 туру Ліги Європи "Динамо" – "Копенгаген" відбудеться у четвер, 24 жовтня. Початок гри у Києві о 22:00.