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Найкраща симуляція року: як футболіст "Маріуполя" спіткнувся у повітрі – відео

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В'ячеслав Таньковський / ФК "Маріуполь"

У поєдинку 21-го туру "Маріуполь" – "Ворскла" (3:0) була показана, мабуть, найбільш епічна жовта картка в сезоні.

На 75-й хвилині В'ячеслав Таньковський самостійно впав у центрі поля, а Олександр Дердо, не розібравшись в ситуації, показав жовту картку Ібрагіму Кане, який не торкався до суперника.

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Відео епізоду

Цікаво, що на 74-й хвилині Таньковський тільки вийшов на поле, а вже через хвилину стався епізод, в ході якого він отримав пошкодження. Вже через пару хвилин гравець був замінений знову.

Пізніше, віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін заявив, що гравець не симулював, і в клубі чекають результатів МРТ.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Маріуполь
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