Найкращі данки українського баскетболіста Олексія Леня в цьому сезоні НБА: відео

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Найкращі данки українського баскетболіста Олексія Леня в цьому сезоні НБА: відео

Український центровий "Атланти Хоукс" Олексій Лень провів один з найкращих сезонів у НБА. Він зіграв у 77 матчах за команду (в 31 – вийшов у стартовій п'ятірці).

Загалом у кожному матчі він проводив близько 20 хвилин на паркеті. Його показник – 11,1 очка, 5,5 підбирань та 1,1 асист в середньому за матч. Два з трьох його кидків влучали у ціль.

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Перед початком нового сезону "Атланта" підготувала відео найкращих слем-данків Леня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEX EN for NBA Dunk Week! - - - - - #TrueToAtlanta

Допис, поширений Atlanta Hawks (@atlhawks)

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Олексій Лень
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