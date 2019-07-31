Найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" покинув російський клуб, щоб повернутися на батьківщину

Екс-нападник "Шахтаря" Луїс Адріано перейшов з московського "Спартака" в бразильський "Палмейрас".

Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу. Гравець підписав з "Палмейрасом" чотирирічний контракт, при цьому фінансові умови трансферу поки не розголошуються.

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Трохи раніше бразильська преса повідомляла про інтерес до футболіста з боку іншого бразильського клубу – "Фламенго", проте, як видно, "Палмейрас" виявився більш спритним.

Адріано перейшов в "Спартак" у 2017 році. У минулому сезоні РПЛ він зіграв 23 матчі, забив 6 голів і зробив 5 результативних передач.

Також Луїс Адріано є найкращим бомбардиром в історії "Шахтаря". Він виступав за "Шахтар" протягом восьми сезонів (2007-2015). На його рахунку 265 матчів за "гірників", 130 голів і 41 результативна передача.

"Палмейрас" після 12 зіграних турів йде на 2-му місці бразильської Серії А, поступаючись лідеру "Сантосу" 2 очка.