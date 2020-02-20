Найкращий нападник збірної України розповів про відновлення після складної травми

Нападник збірної України Роман Яремчук розповів, як проходить його відновлення після операції. У січні Роман, який виступає в бельгійському "Генті", переніс операцію на ахілловому сухожиллі.

Через операцію Яремчук пропустить 2-3 місяці. Таким чином, футболіст повернеться на поле приблизно у квітні.

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Роман в інтерв'ю "Команда 1" розповів, що проходить курс реабілітації в Сербії.

Відновлення йде дуже добре. Думаю, що до кінця місяця почну бігати і поступово приступати до тренувань. Багато працюю над тим, щоб швидше повернутися на поле і набрати свою оптимальну форму. Хочеться продовжувати забивати голи,

– зазначив Роман.

Яремчук також сказав, що отримує дзвінки від партнерів зі збірної України, які всіляко його підтримують. Також Роман отримує підтримку в клубі.

"Звичайно, така увага приємно і почесно. Я розумію, яка відповідальність на мені лежить і постараюся нікого не підвести. Буду працювати з подвоєною енергією, щоб повернутися ще сильніше", – резюмував Роман.

Яремчук – основний нападник збірної України. У кваліфікації Євро-2020 Яремчук забив 4 голи та став найкращим бомбардиром збірної України.

Резервним форвардом "синьо-жовтих" є Жуніор Мораес та Артем Бєсєдін. Останній через провалений допінг-тест відсторонений на невизначений термін.

Статистика Яремчука в "Генті": 30 матчів, 17 голів, 2 асисти.