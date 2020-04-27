Найкращий тенісист України може завершити кар'єру через коронавірус

Перша ракетка України Сергій Стаховський заговорив про завершення професійної кар'єри. Тенісист готовий завершити зі спортом, якщо карантин, спричинений пандемією COVID-19, затягнеться.

Про це Стаховський заявив під час прямого ефіру у своєму офіційному інстаграмі.

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"Дуже актуальне питання. Подивимося. Поки що я тримаюся, поки тримаю себе у формі. Бог подивиться", – сказав Стаховський.

На початку квітня Сергій в інтерв'ю ютуб-каналу XSport також прокоментував можливе завершення кар'єри.

"Насправді були різні думки. Зараз ми виграли матч Кубка Девіса у Тайбея. Здається, в жовтні ми будемо грати проти Ізраїлю вдома.

Я думаю, що якщо не буде радикального прориву молодих гравців, я цей матч відіграю, а далі – побачимо", – сказав Стаховський.

Що відомо про Стаховського?Перша ракетка України та лідер збірної України з тенісу. 34-річний киянин посідає 167 місце у рейтингу ATP. Переможець п'яти турнірів ATP Tour (4) та Challengers (1).

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