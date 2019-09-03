Найкумедніші рекорди Гіннеса, які піднімуть настрій: відео

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – кажуть в історію можна або увійти, або "вляпатись". Щось схоже відбувається з книгою рекордів Гіннеса, адже яких тільки записів там не робили. Немаєш особливих талантів, але хочеш зафіксувати своє ім'я в історії, тоді вигадай якийсь челендж та оголоси себе найкращим. Цю легку стежину знайшли професійні футболісти та зірки.

Також у випуску: Роллер-дербі – це не популярна в Україні, але доволі популярна гра за кордоном. Це контактне і достатньо брутальне заняття, яким зазвичай займають жінки. Чоловічі турніри з роллер-дербі – це велика рідкість.