Найочікуваніший бій року зірвався, кривдник Кличка "попав під роздачу"

213 Читать новость на русском
Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі
Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі / twitter.com/TheSportsman

Кривдник Володимира Кличка британський боксер Тайсон Ф'юрі був розкритикований за відмову проводити повторний бій проти чемпіона світу за версію WBC у суперважкій вазі Деонтея Уайлдера.

Реванш Уайлдер – Тайсон Ф'юрі не буде наступним боєм боксерів, повідомили в WBC.

Читайте також: Повернення Кличка: екс-тренер заявив, що знову тренуватиме легендарного українця

"Бій Ф'юрі – Уайлдер офіційно не буде наступним боєм боксерів. Чемпіон Уайлдер проявляє своє бажання провести реванш, але Ф'юрі захотів провести ще один бій і сподівається, що реванш відбудеться пізніше", – зазначили в організації.

Бій між Деонтеєм і Тайсоном мав пройти на арені Barclays Center в Нью-Йорку. Що стосується дати бою, то поєдинок планувався на 27 квітня, або 18 травня.

Уайледр вже встиг прокоментував відмову Ф'юрі провести бій найближчим часом.

Ти – жалюгідний покидьок. Але я не звинувачую тебе за те, що ти зажадав проміжного бою. Я б напевно теж так вчинив, якби бачив, як мої мізки розплескали по настилу рингу,
 – цитує Уайлдера iSport.ua.

Перша зустріч в рингу між Уайлдером та Ф'юрі завершилася внічию – незважаючи на те, що Тайсон Ф'юрі двічі побував в нокдауні по ходу бою, судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників.

Хто стане наступними суперниками боксерів наразі не відомо.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Головні новини 26 лютого: скандал з "Укроборонпромом", вирок Зайцевій і "легалізація" корупції
сьогодні
3686
Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відомий тренер пророкує Усику видатну кар'єру в суперважкій вазі
сьогодні 09:33 Відомий тренер пророкує Усику видатну кар'єру в суперважкій вазі
166
Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри
26 лютого 20:03 Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри
1161
Cлідство назвало нові деталі катастрофи літака, яким летів футболіст Сала
26 лютого 15:20 Cлідство назвало нові деталі катастрофи літака, яким летів футболіст Сала
399
Розгроми "Карпат" та "Динамо", впевнена перемога "Шахтаря": підсумки 19-го туру УПЛ
26 лютого 11:11 Розгроми "Карпат" та "Динамо", впевнена перемога "Шахтаря": підсумки 19-го туру УПЛ
Ігор Саджениця 1202
Зінченко кумедно покарав зіркового одноклубника на тренуванні "МанСіті": відео
26 лютого 09:36 Зінченко кумедно покарав зіркового одноклубника на тренуванні "МанСіті": відео
1426
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук