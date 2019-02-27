Найочікуваніший бій року зірвався, кривдник Кличка "попав під роздачу"

Кривдник Володимира Кличка британський боксер Тайсон Ф'юрі був розкритикований за відмову проводити повторний бій проти чемпіона світу за версію WBC у суперважкій вазі Деонтея Уайлдера.

Реванш Уайлдер – Тайсон Ф'юрі не буде наступним боєм боксерів, повідомили в WBC.

Читайте також: Повернення Кличка: екс-тренер заявив, що знову тренуватиме легендарного українця

"Бій Ф'юрі – Уайлдер офіційно не буде наступним боєм боксерів. Чемпіон Уайлдер проявляє своє бажання провести реванш, але Ф'юрі захотів провести ще один бій і сподівається, що реванш відбудеться пізніше", – зазначили в організації.

Бій між Деонтеєм і Тайсоном мав пройти на арені Barclays Center в Нью-Йорку. Що стосується дати бою, то поєдинок планувався на 27 квітня, або 18 травня.

Уайледр вже встиг прокоментував відмову Ф'юрі провести бій найближчим часом.

Ти – жалюгідний покидьок. Але я не звинувачую тебе за те, що ти зажадав проміжного бою. Я б напевно теж так вчинив, якби бачив, як мої мізки розплескали по настилу рингу,

– цитує Уайлдера iSport.ua.

Перша зустріч в рингу між Уайлдером та Ф'юрі завершилася внічию – незважаючи на те, що Тайсон Ф'юрі двічі побував в нокдауні по ходу бою, судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників.

Хто стане наступними суперниками боксерів наразі не відомо.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram