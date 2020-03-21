Найкращий час – два місяці після Майдану, коли вся ця наволоч зникла з України, – Стаховський

Найкращий український тенісист сучасності Сергій Стаховський поділився думкою про політичну ситуацію в країні.

Про це він розповів у інтерв'ю Tribuna.com.

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– Ви майже весь час перебуваєте за кордоном. Чому так сильно вникали й переживали за події в Україні?

– Батьки так виховали. Я громадянин України. Для мене дуже важливо, щоб в цій країні було все нормально, вона розвивалась, щоб міг розказувати своїм дітям, що тут все круто. Насправді не маю відповіді, чому так. Це мій внутрішній стан. Він і сьогодні такий, нічого не змінилося. Тут поховані мої дідусі, бабусі, я народився в Києві. Знаю, яка в нас багата, велика й чудова країна і в якій вона зараз ситуації.

– Найбільш емоційно критична точка, до якої ви дійшли у 2014-му.

– Ілловайськ – найважчий період. Вже йшла визвольна хвиля, до кордону залишалося не так багато, а закінчилося так.

Дуже багато питань до в.о. президента й політиків, які не ввели воєнний стан ще під час подій анексії Криму. Після Ілловайську – також. Зрозуміло, що Росія має потужний військовий резерв і була незрозумілою підтримка від Європи та Америки. Але просто сидіти та розказувати, що в нас АТО, а не війна – не зовсім правильно.

Весь цей час мені соромно. Пощастило, що я в олімпійському резерві. Мене могли взяти до армії хіба в одну з останніх черг. Але молоді хлопці, які не бачили життя, гинули і гинуть там. Мені не краще від того. Добре, що зараз в Україні є армія, яка здатна захистити українську землю і народ.

– Радикальні думки були?

– Вони є і зараз. Але озвучувати їх не буду. Для мене найкращий час – два місяці після Майдану. Коли вся ця наволоч щезла з території України, включаючи більшість "Партії регіонів". Не було нікого. Їх кидали у смітники, били. Це погано, так. Але чи заслужили цього ці люди? Безперечно. Вони мали весь нарід за баранів і дебілів, у них було право на все. Але політичний процес дав збій, ввімкнув бюрократичну систему. Стало зрозуміло, що їм нічого не загрожує. Вони змогли повернутися. Після Революції Гідності ми гідно не змінили судову систему. Вони не отримали ніяких покарань і в’язниць, а зараз оголошують промови з трибуни парламенту. Це реально смішно.

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Хто такий Сергій Стаховський?

Найкращий український тенісист, лідер збірної України. Станом на 20 березня 34-річний киянин посідає 167 місце у рейтингу ATP. Переможець п'яти турнірів ATP Tour (4) та Challengers (1).

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