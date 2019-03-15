Найрозгромніші поразки "Динамо" в єврокубках: відео

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Найрозгромніші поразки "Динамо" в єврокубках
Найрозгромніші поразки "Динамо" в єврокубках / GETTY IMAGES

Київське "Динамо" зазнало болючої поразки в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи від "Челсі". "Біло-сині" на власному полі поступилися 5:0, а за сумою двох матчів – 8:0.

До цього у своїй історії кияни тільки двічі програвали 5:0, але на виїзді. У 1992 році українські футболісти були биті "Бенфікою" в Лісабоні, а у 2002 в Турині з таким же рахунком програли "Ювентусу".

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Бенфіка – Динамо 5:0 (1992 рік, Лісабон, Ліга чемпіонів, група B)

У 1992 році кияни несподівано зазнали розгромної поразки в Лісабоні. Після цього матчу було багато чуток, що гра була договірною.

Ювентус – Динамо 5:0 (2002 рік, Турин, Ліга чемпіонів, група Е)

У 2002 році потужний "Ювентус" з Дель П'єро, Недведом та Давідсом пройшлись катком по українському клубу.

 

 

Поразка від "Челсі" стала найбільшою в історії "Динамо" на власному полі.

Ще двічі кияни у своїй історії програвали з різницею у чотири м'ячі. У 2006 році мадридський "Реал" вдома розгромив "Динамо 5:1" у другому турі Ліги чемпіонів групи Е. У 2007 році "біло-сині" були биті на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед". "Червоні дияволи" чотири рази відзначилися у воротах українців.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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