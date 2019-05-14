Найсуворіший англійський арбітр божевільно святкував перемогу своєї команди на стадіоні: відео

Відомий англійський арбітр Майк Дін став головною зіркою матчу плей-офф Другої футбольної ліги Англії.

У плей-офф Другої футбольної ліги Англії (четвертий за силою дивізіон) "Транмер Роверс" у гостях зіграв внічию з "Форест Грін Роверс". Завдяки перемозі в першому матчі, "Транмер" вийшов у фінал плей-офф, який пройде на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

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Особливим поєдинок зробила присутність на трибунах знаменитого англійського рефері Майка Діна. У цей день він був не при виконанні обов'язків, а відвідав поєдинок як простий уболівальник. Дін був на секторі виїзних фанатів і божеволів після фінального свистка.

Майк Дін народився у Мерсисайді, в місті Беркенгед. "Транмер Роверс" якраз звідти. Дін підтримує свій клуб з дитинства.

У цьому сезоні Майк побив рекорд – виписав 100-у червону картку в АПЛ. Більше нього футболістів з поля не видаляв ніхто. Рекордну червону отримав Ешлі Янг з "Манчестер Юнайтед". Дін також найдосвідченіший суддя АПЛ. Він працює у Прем'єр-лізі 19 сезонів, за цей час відсудив 482 матчі й призначив 158 пенальті.

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