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Найтовстішого боксера планети потужно нокаутували у другому раунді: відео

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Колін Сангстер і Ендрю Кейс-Аллен / Скріншот

Цікавий бій пройшов в рамках боксерського вечора в Міннеаполісі, США. Учасниками поєдинку стали два маловідомих, але зате досить помітних боксера Колін Сангстер і Ендрю Кейс-Аллен.

Колін проводив другий бій у професійній кар'єрі, а для Ендрю – це був і зовсім дебют.

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Кейс-Аллен підійшов до бою в жахливій фізичній формі, і нагадував не боксера, а бійця сумо. Його вага становила 186,8 кг. Енді Руїс міг позаздрити такій масі.

Бій тривав лише два раунда, за які обидва боксери встигли побувати на настилі рингу. Спочатку в нокдауні побував Сангстер, але зумів піднятися. А вже в другому раунді, Колін під звук гонга відправив у нокаут Кейс-Аллена, і той вже встати не зміг. Рефері зафіксував нокаут.

Також в Нью-Йорку відбувся боксерський вечір, головним поєдинком якого став бій між українцем Іваном Редкач і американцем Денні Гарсією. Українець програв бій і упустив шанс стати офіційним претендентом на чемпіонський пояс WBC в напівсередній вазі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс
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