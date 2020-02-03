Найвищу будівлю світу прикрасили зображенням Кобі Браянта з дочкою: відео
У Дубаї вшанували пам'ять загиблих Кобі Браянта та його дочки Джіанни. Тиждень тому, 26 січня, Кобі та його донька загинули в трагічній авіакатастрофі.
2 лютого ввечері зовнішня частина "Бурдж-Халіфа" була прикрашена фіолетовим і золотистим освітленням. Також було зображення легендарного гравця "Лейкерс" і його дочки.
Варте уваги: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста
Що таке "Бурдж-Халіфа"? Це найвища будівля у світі. Висота 162-поверхового хмарочоса – 828 метрів. Вартість спорудження – 1,5 мільярда доларів.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Вилучення Зінченка, перемога Джоковіча, пенальті Луніна та інші новини спорту 2 лютогосьогодні , 08:51
-
Лунін відбив пенальті у матчі проти команди Зозулі в чемпіонаті Іспанії – відео2 лютого , 23:17
-
Зінченко отримав вилучення у матчі проти "Тоттенхему", "шпори" одразу забили та виграли – відео2 лютого , 20:08
Коментарі