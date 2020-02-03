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Найвищу будівлю світу прикрасили зображенням Кобі Браянта з дочкою: відео

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Кобі Браянт / sportsmole.co.uk

У Дубаї вшанували пам'ять загиблих Кобі Браянта та його дочки Джіанни. Тиждень тому, 26 січня, Кобі та його донька загинули в трагічній авіакатастрофі.

2 лютого ввечері зовнішня частина "Бурдж-Халіфа" була прикрашена фіолетовим і золотистим освітленням. Також було зображення легендарного гравця "Лейкерс" і його дочки.

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Що таке "Бурдж-Халіфа"? Це найвища будівля у світі. Висота 162-поверхового хмарочоса – 828 метрів. Вартість спорудження – 1,5 мільярда доларів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Загинув Кобі Браянт
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