Названо переможця Golden Boy-2019, українець Лунін – у топ-15

Футболіст "Атлетіко" й збірної Португалії Жоау Феліш визнаний найкращим молодим гравцем Європи у 2019 році за версією Tuttosport. Український футболіст Андрій Лунін розмістився на 15-й сходинці.

20-річний футболіст зайняв перше місце в рейтингу, отримавши 332 голоси, повідомляє tuttosport.com.

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Що відомо про Феліша? Португалець перейшов в "Атлетіко" влітку з "Бенфіки" за 127 мільйонів євро. У Ла Лізі Жоау провів 13 матчів і забив 3 м'ячі. Також в активі футболіста 6 матчів за збірну.

На другому місці вінгер дортмундської "Боруссії" Джейдон Санчо (175), третій – півзахисник "Баєра" Кай Хавертц (75).

Топ-5:

1. Жоау Феліш ("Атлетіко") – 332

2. Джейдон Санчо ("Боруссія" Дортмунд) – 175

3. Кай Хавертц ("Баєр") – 75

4. Ерлінг Холанд ("РБ Зальцбург") – 74

5. Маттейс де Лігт ("Ювентус") – 71.

...

15. Андрій Лунін ("Вальядолід", в оренді з "Реала) – 11 голосів.

Воротар "Мілана" Джанлуїджі Доннарумма визнаний найкращим італійським футболістом не старше 21 року.

Що таке Golden Boy?Щорічна нагорода найкращому футболісту Європи до 21 року. Вручається з 2003 року. Нагорода була заснована головним редактором газети Tuttosport.



Першим володарем став Рафаель ван дер Варт з "Аяксу". Українські футболісти ніколи не вигравали нагороду.