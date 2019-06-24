Названо розміри призових за медалі Європейських ігор для українців

Міністерство молоді та спорту оприлюднило суму призових для переможців та призерів Європейських ігор-2019.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов на своїй сторінці в Facebook.

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Зокрема, держава виплатить за золоту медаль 50 тисяч гривень, за срібні нагороди – по 40 тисяч, а за бронзові – 25 тисяч гривень.

Якщо один спортсмен завоював кілька нагород, він отримає заслужені призові за кожну з них. Наприклад, за дві бронзові медалі спортсмен отримає 50 000 гривень, за два золота – 100 тисяч гривень і т.д.,

– написав міністр.

У ході змагань боротьбу за медалі ведуть представники 50 країн. Загалом буде розіграно 199 комплектів нагород у 23-х дисциплінах. Змагання триватимуть до 30 червня. Змагання в 8 видах спорту стануть кваліфікаційними на Ігри XXXII Олімпіади-2020 у Токіо.

Після двох днів змагань Україна посідає третє місце у загальному медальному заліку. В активі українців 5 золотих, 6 срібних та 6 бронзових нагород. Лідирує Росія, у якої 20 золотих, 10 срібних та 10 бронзових медалей. На другому місці – Білорусь (10 – 9 – 15).

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