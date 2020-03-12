НБА призупинила сезон через коронавірус у гравців "Юти Джаз"

НБА призупинила всі матчі на невизначений термін через коронавірус. Згідно із заявою, один з гравців "Юти Джаз" здав позитивний результат на коронавірус.

У середу, 11 березня, було відкладено проведення матчу регулярного чемпіонату НБА "Оклахома" – "Юта" у зв'язку з тим, що у одного з баскетболістів був діагностований коронавірус COVID-19. За попередньою інформацією, цим гравцем став 27-річний французький центровий "Юти" Руді Гобер.

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Згодом розігруючий захисник "Юти" Еммануель Мудіай також здав позитивний тест на коронавірус.

Матч "Сакраменто" – "Новий Орлеан" був скасований через підозри на коронавірус у одного з арбітрів, який раніше на цьому тижні працював на грі за участю "Джаз".

НБА призупинить проведення всіх матчів регулярного чемпіонату починаючи з четверга, 12 березня.

Очікується, що 11 березня керівники НБА проведуть спеціальну нараду, в ході якої ухвалять рішення щодо подальших дій.



Міфи про коронавірус / інфографіка 24 кана