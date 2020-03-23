24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

НБА втратить 1 мільярд доларів через коронавірус

- Читать новость на русском
НБА втратить 1 мільярд доларів через коронавірус / ocregister.com

Пандемія коронавірусу може сильно вдарити по Національній баскетбольній лізі (НБА). У разі скасування решти регулярного чемпіонату НБА може втратити 1 мільярд доларів.

Про можливі фінансові втрати НБА повідомляє The Washington Post.

Читайте також Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Сезон в НБА припинений як мінімум на місяць. Однак існує велика ймовірність, що чемпіонат через коронавірус не відновиться раніше червня.

Що відомо про коронавірус у США? Станом на 22 березня було зафіксовано 34 276 випадків зараження коронавірусом у всіх 50 штатах, 413 людей померли.

У клубах НБА вже є декілька заражених на коронавірус баскетболістів. Зокрема, заражені гравці "Юти" Руді Гобер та Донован Мітчелл.

При чому ЗМІ повідомляють, що саме Гобер заразив Мітчелла.

Коронавірус виявили у гравця "Детройт Пістонс" Крістіана Вуда. Зазначимо, що у "Детройті" виступає українець Святослав Михайлюка.

Також заражені четверо баскетболістів "Бруклін Нетс". Одним із тих, у кого тест виявився позитивним, став дворазовий призер НБА Кевін Дюрант.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Головні новини 22 березня: фейк про одужання від коронавірусу, нарада Зеленського з урядом
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт NBA Баскетбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
22 березня 13:00 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
22 березня 10:15 Відома французька біатлоністка завершила кар'єру
Софія Кулай
21 березня 20:38 Світоліна і Монфіс показали, як потрібно поводитися під час пандемії коронавірусу – відео
Юрій Семенюк
21 березня 15:44 Які спортсмени у "виграші" через пандемію коронавірусу
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук