НБА втратить 1 мільярд доларів через коронавірус
Пандемія коронавірусу може сильно вдарити по Національній баскетбольній лізі (НБА). У разі скасування решти регулярного чемпіонату НБА може втратити 1 мільярд доларів.
Про можливі фінансові втрати НБА повідомляє The Washington Post.
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Сезон в НБА припинений як мінімум на місяць. Однак існує велика ймовірність, що чемпіонат через коронавірус не відновиться раніше червня.
Що відомо про коронавірус у США? Станом на 22 березня було зафіксовано 34 276 випадків зараження коронавірусом у всіх 50 штатах, 413 людей померли.
У клубах НБА вже є декілька заражених на коронавірус баскетболістів. Зокрема, заражені гравці "Юти" Руді Гобер та Донован Мітчелл.
При чому ЗМІ повідомляють, що саме Гобер заразив Мітчелла.
Коронавірус виявили у гравця "Детройт Пістонс" Крістіана Вуда. Зазначимо, що у "Детройті" виступає українець Святослав Михайлюка.
Також заражені четверо баскетболістів "Бруклін Нетс". Одним із тих, у кого тест виявився позитивним, став дворазовий призер НБА Кевін Дюрант.
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