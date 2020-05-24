Не більше, аніж хайп на Усику: чемпіонка України кинула виклик Яніні Соколовій

Українська спортсменка Олена Колесник викликала на бій телеведучу Яніну Соколову. Багаторазова чемпіонка України з боксу і дівчина-боєць змішаних єдиноборств (ММА) стала на захист боксера Олександра Усика.

Хайп на імені Усика

Колесник записала звернення, яке опублікувала в YouTube. Вона відповіла Яніні Соколовій, яка зняла гумористичний блог про Усика та заявила, що готова битися з боксером.

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Спортсменка вважає, що випад Соколової на адресу Усика – це бажання "хайпанути" на імені боксера.

"Для чого? Щоб підняти рейтинг своєї брехливої програми", – сказала Колесник.

Вона переконана, що кожен повинен займатися своєю справою.

Спортсмен – тренуватися і виступати. Політик – захищати наших громадян, забезпечувати безпеку та робочі місця, а журналісти повинні правдиво висвітлювати ситуацію на територію всієї країни,

– заявила спортсменка.

Дівчина-боєць сказала, що готова провести бій із Соколовою, якщо вона того бажає.

"Куди ви лізете Яніна? Я вже не кажу про те, що ви врешті-решт жінка і поводитеся жахливо. Якщо ви дійсно хочете отримати спортивний пендель або просто побитися, я пропоную вам свої послуги. Як жінка – жінці. Давайте я виступлю замість Саші", – зазначила Олена

Спортсменку також обурює, що Усику, іншим спортсменам та публічним особам ставлять запитання "чий Крим".

Вона переконана, що це питання потрібно адресувати попередньому президенту України Петру Порошенку та політикам.

Дивіться відео звернення Колесник

Що відомо про Колесник

29-річна українська спортсменка. Майстер спорту України по боксу. Майстер спорту України по тайському боксу.

У змішаних єдиноборствах одеситка дебютувала з перемоги у 2016 році. Всього провела 4 поєдинки і всі виграла.

Репутаціях Колесник не найчистіша. У 2017 році українка опублікувала спільне фото з росіянкою Мар'яною Наумовою.

Колесник та Наумова / фото з інстаграму

Наумова отримала звання "заслужений майстер спорту" так званої "ДНР" під час нелегального візиту на окупований Росією Донбас.

Також Наумова публікувала фото та відео з колишнім ватажком так званої "ДНР" Олександром Захарченком і прапором сепаратистів.