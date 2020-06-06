Не дай Бог йому потрапити туди, звідки я вибрався: ексфутболіст збірної Росії відповів Алієву
36-річний російський футболіст "Уралу" Павло Погребняк, який нещодавно перехворів коронавірусною хворобою COVID-19, прокоментував слова ексгравця збірної України Олександра Алієва.
У квітні Алієв заявив, що вважає коронавірус фейком, а потім йому самому довелося здавати тест після симптомів захворювання. 22 травня стало відомо, що Погребняк здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє "Спорт-Експрес".
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Не дай йому Бог потрапити туди, звідки я вибрався. А тим, хто думає так само, запропонував би кілька хвилин погуляти по лікарняних палатах, де лікарі борються за життя людей, які перебувають біля останньої межі, багато з яких до того були в числі таких ось "розумників",
– зазначив Погребняк.
Додамо, що в середу, 3 червня, форвард виписався з лікарні і розповів, що його рідні вже також перехворіли COVID-19, а тепер здали повторний тест і чекають негативного результату.
Коронавірус у Росії: що відомо
- У Російській Федерації за минулу добу зафіксовано 8 855 нових випадків зараження коронавірусом, в результаті загальне число інфікованих зросло до 458 869 осіб.
- У російських регіонах найбільше нових випадків захворювання за добу було зареєстровано в Москві (+1 992 особи), Підмосков'ї (+758), Петербурзі (+347), Нижегородській (+321), Свердловській (+249) та Ростовській (+212) областях.
- За минулу добу померли ще 197 пацієнтів з COVID-19. Загалом із початку поширення інфекції в Росії померли 5 717 осіб. Одужали 220 935 осіб (+8 708 за минулу добу).