36-річний російський футболіст "Уралу" Павло Погребняк, який нещодавно перехворів коронавірусною хворобою COVID-19, прокоментував слова ексгравця збірної України Олександра Алієва.

У квітні Алієв заявив, що вважає коронавірус фейком, а потім йому самому довелося здавати тест після симптомів захворювання. 22 травня стало відомо, що Погребняк здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє "Спорт-Експрес".

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Не дай йому Бог потрапити туди, звідки я вибрався. А тим, хто думає так само, запропонував би кілька хвилин погуляти по лікарняних палатах, де лікарі борються за життя людей, які перебувають біля останньої межі, багато з яких до того були в числі таких ось "розумників",

– зазначив Погребняк.

Додамо, що в середу, 3 червня, форвард виписався з лікарні і розповів, що його рідні вже також перехворіли COVID-19, а тепер здали повторний тест і чекають негативного результату.

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