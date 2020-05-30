Виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин прокоментував інформацію про епідемію коронавірусу в команді, через яку був перенесений матч проти "Маріуполя".

Гравці львів'ян розпущені по домівках і чекають повторного тестування на коронавірус. Матч з "Маріуполем" в неділю, 31 травня, не відбудеться.

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Дорогі друзі журналісти! Будь ласка, не нагнітайте ситуацію вигадками і неперевіреною інформацією. Мені просто волосся дибки стає, коли я читаю про госпіталізації, легіонерів та інші дурниці.



Ми рухаємося відповідно до протоколу, перебуваємо в постійному контакті з УАФ та УПЛ. Ситуація під контролем, ніяких симптомів в інфікованих нема. В понеділок ще раз всі пройдуть тестування. Найгірше, що зараз може бути – це паніка, спричинена вашими постами. Дякую за розуміння,

– написав Ящишин на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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