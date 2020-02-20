Не хокеєм єдиним: у матчі НХЛ відбулись собачі перегони
У поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ "Ванкувер Канакс" – "Міннесота Вайлд" відбулась цікава подія. На глядачів очікували перегони собак на льоду.
У перегонах взяв участь французький бульдог Гас Хорват, який має власну сторінку в Instagram, це собака канадського гравця Бо Хорвата. Також учасниками перегон були ще п'ять собак.
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Учасникам потрібно було пробігти від краю до центральної зони майданчика. Першою до фінішу прибігла Емма Пірсон.
Глядачі на трибунах були у захваті від такої неординарної події під час перерви матчу.
Перегони собак у поєдинку чемпіонату Національної хокейної ліги дивіться відео:
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