Не мої проблеми, що воротар помилився, – українець Юрченко про скандальний гол у Данії

Український півзахисник "Вайле" Владлен Юрченко у матчі проти "Орхуса" відзначився дублем, причому забивши перший гол досить курйозно.

Після матчу Юрченко прокоментував дане взяття воріт, а також повідав про поліпшення атмосфери в команді з приходом румунського тренера Костянтина Гілке.

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Чи навмисно я так забив? Звичайно, ні. Я просто віддавав м'яч супернику, воротар вийшов і м'яч залетів йому за комір. Така ситуація вийшла несподівано.Насправді нічого тут дивного не було: я віддавав м'яч, воротар вийшов і пропустив. Це не мої проблеми, що голкіпер помилився, "запустивши" собі за комір. Міг би вже хоч трохи прокинутися до того моменту.

Цей епізод обговорювали досить довго, хвилини три, не менше. Навіть керівництво спустилося до поля і все разом вирішували, що робити. В результаті було прийнято рішення пропустити той гол. Справедливо? Є, як є", – поділився Юрченко в інтерв'ю Footboom.

Спорт 24 писав, що причиною конфлікту стало те, що українець пробив з центра поля, коли команди розігрували спірний удар. Голкіпер "Орхусу" не очікував на такий удар, і пропустив гол. Після цього на полі виникла сутичка. Закінчилося все тим, що гравці "Вайле розступилися", і "Орхус" забив гол у відповідь.

До слова, "Вайле" посідає останнє місце у групі вибування, тож може вилетіти з еліти чемпіонату Данії. За клуб виступає ще один українець Сергій Гринь.

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