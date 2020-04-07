Не можу цього зрозуміти, – гравець збірної України з футболу про декомунізацію
Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Євген Коноплянка розкритикував процес декомунізації. Спортсменові не сподобалося перейменування Кіровограда у Кропивницький.
В ефірі прямої трансляції на сторінці Української асоціації футболу в Instagram він зізнався, що для нього рідне місто все-таки Кіровоград.
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"Мені звичніше Кіровоград. Знаю, що зараз Кропивницький. Навіщо змінили – не можу зрозуміти", – висловив нерозуміння Коноплянка.
Євген Коноплянка весело проводить час у карантині. Він встиг стати шеф-кухарем, вчителем малювання та зайнявся прибиранням будинку.
Коноплянка мало не щодня ділиться із вболівальниками тим, як проводить свій вільний час у карантині. Фото та відео гравець викладає у своєму Instagram.
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