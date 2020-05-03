Не розумію, коли людей ділять за мовною ознакою, – Селезньов

Український футболіст Євген Селезньов висловив свою думку щодо мовного питання. Колишній гравець "Шахтаря" і "Дніпра" заявив, що не розуміє, коли людей ділять за мовною ознакою.

Євген, який є гравцем турецького "Бурсаспора", в інтерв'ю Tribuna.com розповів, чому підтримав будівництво академії ФК "Рух" українською мовою.

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Селезньов записав відео на підтримку власника "Руху" Григорія Козловського та опублікував його в інстаграмі. Нещодавно "Рух" представив проєкт спортивної бази.

Відео звернення Селезньова

"Ви думаєте, я не розумію українську мову?", – сказав Селезньов в ефірі Tribuna.com. На це журналіст зазначив, що Євген не розмовляє українською у повсякденному житті.

"Тому що я не хочу. Яка різниця, якою мовою я розмовляю?", – відповів Селезньов.

Після цього Селезньов заявив, що звернувся у своєму відео українською, адже підтримує Козловського.

Я знаю, як він ставиться до України. Моя українська не ідеальна, але я нормально нею розмовляю. Я просто не розумію, коли людей ділять за мовною ознакою. Для мене незрозуміло трохи інше: коли кричать, стрибають, співають, що ми українці, а насправді роблять все проти України,

– заявив Євген.

Селезньов додав, що мислить по-іншому та вважає, що чимало зробив для України.

"Навіть мовою мене не візьмеш. Просто були ось ці приколи про "сім'ю годувати", звинувачення деяких людей, що я не українець, що сім'ю на Майдані розстріляють. Спробуй, розстріляй. За що? За те, що мені треба було гроші дістати? За те, що у мене півтора мільйона немає? Я іноді починаю трохи заводитися, це не зовсім правильно. Але мені ніхто не може сказати слово, що я не українець. Я більше українець, ніж половина українців", – заявив Євген.

У 2016 році Селезньов пояснював свій перехід з "Дніпра" в російську "Кубань" тим, що йому потрібно було годувати сім'ю.

Після цього футбольні вболівальники почали глузувати з Євгена, а переїзди українських гравців у Росію стали ще більш політичними.

Що відомо про Селезньова?За свою кар'єру 34-річний нападник змінив вісім клубів. Євген виступав за "Шахтар", "Дніпро", "Арсенал" Київ, "Кубань", "Карабюкспор", "Акхісар", "Малагу" та "Бурсаспор". За збірну України зіграв 57 матчів та забив 11 голів.

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