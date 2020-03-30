Не виключаю своє повернення у "Динамо": Ярмоленко про майбутню долю кар'єри

Футболіст збірної України та англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко розповів, що не виключає свого повернення у київський клуб. Гравець додав, що бачить декілька плюсів для себе у перенесенні Євро-2020.

30-річний хавбек хоче продовжити кар'єру в Англії, але не виключає, що колись повернеться в "Динамо".

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Як зазначає футболіст, у "Вест Хемі" його все влаштовує. Англійський чемпіонат – про його рівень навіть не варто говорити. Про завершення кар'єри Ярмоленко поки не думає. Поки є сили і бажання буде працювати та продовжувати грати в футбол.

"Динамо" – моя рідна команда, завжди з теплотою в серці говорю про цей клуб. Подивимося, що буде в майбутньому, як все складеться, але не виключаю варіант повернення в київський клуб. Якщо я буду потрібен, то завжди радий допомогти,

– сказав Ярмоленко в ефірі програми "Великий футбол".

Андрій Ярмоленко виступав в "Динамо" з 2006 по 2017-й рік. У 2018-му після одного зіграного року в дортмундської "Боруссії" перейшов в "Вест Хем".

Ярмоленко розповів, що було розчарування, коли дізнався, що перенесли Євро. Всі футболісти це сприйняли з розумінням.

Андрій не знав, чи зміг би підійти до чемпіонату Європи у своїх найкращих кондиціях. Футболіст пропустив три місяці через травму.

Саме Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота Португалії в матчі, за підсумками якого команда Шевченка достроково вийшла на чемпіонат Європи.

Додамо, що через пандемію коронавірусу УЄФА вирішив перенести Євро-2020 на літо 2021 року. Тепер чемпіонат має відбутися з 11 червня по 11 липня 2021-го.

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